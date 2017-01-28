Умер актер Джон Хёрт

Умер британский актер Джон Хёрт, обладатель четырех премий BAFTA и лауреат «Золотого глобуса». Херту было 77 лет.

Одна из самых известных ролей Джона Хёрт — роль в фильме «Человек-слон» Дэвида Линча. В 1981 году он получил за нее премию BAFTA за лучшую мужскую роль. Другие премии ему вручили за роли в «Полуночном экспрессе», «Обнаженном служителе общества» и выдающийся вклад в британское кино.

A life in pictures: John Hurt https://t.co/PB3xrmd5Ky — colliewobbled (@colliewobbled) 28 January 2017

Премию «Золотой глобус» Джон Хёрт получил за роль в «Полуночном экспрессе». За нее он также выдвигался на «Оскар».

Джон Хёрт играл в «1984, «Гарри Поттере», «Индиане Джонсе», «V — значит вендетта», «Выживут только любовники» и других фильмах. Последняя картина с участием актера «Тарзан. Легенда» вышла в 2016 году.

В 2015 году королева Великобритании Елизавета II посвятила Джона Херта в рыцари.