Норвегия обвинила Россию в попытке повлиять на Нобелевский комитет

Служба безопасности Норвегии заявила, что Служба внешней разведки России пыталась повлиять на Нобелевский комитет страны. Об этом сообщает NRK. По сведениям норвежских спецслужб, Россия хотела добиться, чтобы премию мира в 2015 году не получил президент Украины Петр Порошенко.

Летом 2015 года в интернете было обнародовано поддельное письмо от спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана к поверенному в делах США в Норвегии. В письме требовались гарантии присуждения награды Петру Порошенко.

Спустя две недели после публикации письма в Норвежский нобелевский институт пришли два российских дипломата. Они встретились с директором организации Улавом Ньелстадом. По словам Ньелстада, встреча вышла абсурдной, и он обратился к спецслужбам. Те выяснили, что один из посетителей был сотрудником Службы внешней разведки РФ.

Посольство России подтвердило визит дипломатов, но как заявили в посольстве, это была обычная дипломатическая работа.