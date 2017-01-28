Александр Овечкин и Павел Дацюк вошли в список величайших игроков НХЛ

Александр Овечкин, Павел Буре, Сергей Федоров и Павел Дацюк вошли в список величайших игроков за всю историю НХЛ. Список опубликован на сайте лиги.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин охарактеризован как «большой, сильный» игрок, набравший тысячу очков, и трехкратный обладатель Харт Трофи». Эта награда вручается раз в год игроку, который больше других помог клубу.

Павла Буре именуют «Русской ракетой» (как его и называли, когда он играл в чемпионате) и отмечают выход «Ванкувер Кэнакс» в финал Кубка Стэнли и рекорды Буре в «Флорида Пантерз».

Сергей Федоров выиграл три Кубка Стэнли с «Детройтом» и до сих пор сохраняет первое место среди российских игроков по очкам и передачам.

Павел Дацюк, уехавший из США в 2016 году, дважды выигрывал Кубок Стэнли с «Детройтом». Три раза он становился обладателем Селки Трофи как лучший нападающий оборонительного плана.