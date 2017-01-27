В России создан фонд для продвижения программного обеспечения за рубежом

В России появился фонд развития информационных технологий, который будет использован для продвижения российского программного обеспечения на внутреннем и зарубежных рынках. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Отмечается, что фонд будет также работать с потенциальными покупателями российского ПО, чтобы уточнять требования к продукту, организовывать тестирование и внедрение.

Фонд не потребует выделения дополнительных бюджетных средств, отметили в правительстве, не уточняя, сколько денег предусмотрено на его создание.