В Москве машина упала в реку. Инспектор ДПС прыгнул в воду и спас водителя
На Ростовской набережной в Москве автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Инцидент произошел вечером 26 января.
Как сообщили в МВД, находившийся рядом экипаж ДПС увидел случившееся. Один из инспекторов прыгнул в воду и спас женщину, находившуюся за рулем автомобиля.
Как передает агентство «Москва», к этому моменту машина почти целиком ушла под воду, поэтому инспектору пришлось разбить заднее стекло льдиной и вытащить женщину. Выбраться на берег обоим помогли полицейские и прохожие, опустившие буксировочный трос.
Полицейский и женщина находятся в больнице.
Обновление: Руководство МВД России готовится представить капитана полиции Алексея Коняева к награде за спасение женщины из тонущего автомобиля, соообщила РИА Новости официальный представитель этого министерства Ирина Волк.