В Москве машина упала в реку. Инспектор ДПС прыгнул в воду и спас водителя

На Ростовской набережной в Москве автомобиль пробил ограждение и упал в реку. Инцидент произошел вечером 26 января.

Как сообщили в МВД, находившийся рядом экипаж ДПС увидел случившееся. Один из инспекторов прыгнул в воду и спас женщину, находившуюся за рулем автомобиля.

Девушка на машине упала в Москва-реку. Извлечение авто из реки

Как передает агентство «Москва», к этому моменту машина почти целиком ушла под воду, поэтому инспектору пришлось разбить заднее стекло льдиной и вытащить женщину. Выбраться на берег обоим помогли полицейские и прохожие, опустившие буксировочный трос.

Полицейский и женщина находятся в больнице.

Обновление: Руководство МВД России готовится представить капитана полиции Алексея Коняева к награде за спасение женщины из тонущего автомобиля, соообщила РИА Новости официальный представитель этого министерства Ирина Волк.