Росстат планирует провести Всероссийскую перепись населения через интернет

Росстат рассматривают возможность проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году через интернет-портал госуслуг. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Росстата Александр Суринов.

Минкомсвязи, по его словам, инициативу проведения переписи через интернет поддерживает. «С такой услугой анкеты смогут заполнить люди, которым неудобно принять дома переписчика, которые много работают», — сказал Суринов, добавив, что пока проект проведения переписи на портале госуслуг находится в стадии обсуждения.

Глава Росстата подчеркнул, что примерно половина населения страны в любом случае будет переписана с использованием бумажных анкет. «Есть районы, куда без бумаги нельзя, потому что многие люди настороженно относятся к людям без официальных бланков. Это уже вопросы психологии», — добавил он.

Затраты на Всероссийскую перепись населения в 2020 году, рассказал Суринов, составят более 50 миллиардов рублей. Минимальная зарплата переписчика, по словам главы Росстата, составит 16,2 тысячи рублей.