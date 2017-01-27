Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Рай» Андрея Кончаловского
Кинопремию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Рай» Андрея Кончаловского. Кончаловский получил и приз за режиссуру.
Лучшим актером жюри признало Ивана Янковского за роль в «Даме пик» Павла Лунгина. Лучшей актрисой стала Юлия Высоцкая за роль в фильме «Рай».
Приз за лучший сценарий получил Юрий Арабов («Монах и бес»). Лучший оператор — Максим Осадчий («Дуэлянт»).
Лучшим сериалом признан «Тихий Дон» Сергея Урсуляка. Лучший мини-сериал — «Клим». Сыгравший там Константин Лавроненко получил приз за лучшую мужскую роль на ТВ. Приз за женскую роль в этой номинации получила Ольга Погодина, сыгравшая в фильме «Маргарита Назарова».
Приз за вклад в кинематограф получил Василий Ливанов.
В номинации «Лучший фильм» были представлены «Дуэлянт» Алексея Мизгирева, «Ледокол» Николая Хомерики, «Рай», «Коллектор» Алексея Красовского и «Экипаж» Николая Лебедева.
В 2016 году премию «Золотой орел» за лучший фильм вручили за ленту Анны Меликян «Про любовь».