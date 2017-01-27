Премию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Рай» Андрея Кончаловского

Кинопремию «Золотой орел» за лучший фильм получил «Рай» Андрея Кончаловского. Кончаловский получил и приз за режиссуру.

Лучшим актером жюри признало Ивана Янковского за роль в «Даме пик» Павла Лунгина. Лучшей актрисой стала Юлия Высоцкая за роль в фильме «Рай».

Приз за лучший сценарий получил Юрий Арабов («Монах и бес»). Лучший оператор — Максим Осадчий («Дуэлянт»).

Лучшим сериалом признан «Тихий Дон» Сергея Урсуляка. Лучший мини-сериал — «Клим». Сыгравший там Константин Лавроненко получил приз за лучшую мужскую роль на ТВ. Приз за женскую роль в этой номинации получила Ольга Погодина, сыгравшая в фильме «Маргарита Назарова».

Приз за вклад в кинематограф получил Василий Ливанов.