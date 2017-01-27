Минпромторг пригрозил запретить Zara продавать часть товаров

Часть продукции сети магазинов одежды Zara не соответствует техническому регламенту Таможенного союза, заявил в интервью RNS заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Если ритейлер не устранит нарушения, ему придется убрать не соответствующие регламенту товары из продажи в российских магазинах, сказал Евтухов. О каких именно нарушениях идет речь, замглавы Минпромторга не уточнил.

Евтухов также добавил, что Минпромторг намерен обсудить с Zara возможность локализации производства в России и размещения заказов на пошив продукции на российских предприятиях.