Минобороны пообещало установить на МиГ-35 лазерное оружие

11:32, 27 января 2017
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Установка лазерного оружия на истребитель МиГ-35 начнется после завершения летных испытаний, которые стартовали 26 января. Об этом рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.

О каком именно оружии идет речь, Бондарев не уточнил. Ранее о возможности установки лазерного оружия на истребитель рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации.

В ближайшее время, по словам Бондарева, МиГ-35 заменят все применяемые сейчас машины в легкой истребительной авиации. В общей сложности планируется закупить 170 новых истребителей.

МиГ-35
РИА Новости

«Освоение лазерного оружия на МиГ-35 будет происходить сразу после завершения его летных испытаний», — сказал Бондарев.

Разработка новейшего истребителя поколения 4++ МиГ-35 ведется с начала 2000-х годов. Первый полет истребителя состоялся в ноябре 2016 года. Самолет может развивать скорость до 2,25 Маха, его практический потолок составляет 17,5 километра.
МиГ-35 вооружен 30-миллиметровой пушкой, у него есть десять точек для внешней подвески ракет и бомб. Ожидается, что истребитель поступит на вооружение ВКС в 2018 году.
Ранее Минобороны сообщало, что в России продолжаются испытания воздушного лазерного оружия. Для этого используется самолет А-60 — летающая лаборатория на базе Ил-76. Наземная отработка бортового комплекса уже завершена.
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