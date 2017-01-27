Минобороны пообещало установить на МиГ-35 лазерное оружие

Установка лазерного оружия на истребитель МиГ-35 начнется после завершения летных испытаний, которые стартовали 26 января. Об этом рассказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Виктор Бондарев.

О каком именно оружии идет речь, Бондарев не уточнил. Ранее о возможности установки лазерного оружия на истребитель рассказали в Объединенной авиастроительной корпорации.

В ближайшее время, по словам Бондарева, МиГ-35 заменят все применяемые сейчас машины в легкой истребительной авиации. В общей сложности планируется закупить 170 новых истребителей.