Генпрокуратура уличила СПЧ в попытке помочь «иностранным агентам»

Генеральная прокуратура России подготовила отрицательный отзыв на законопроект президентского Совета по правам человека об общественном контроле. В нем нашли попытку уклонения от исполнения закона об иностранных агентах.

У ведомства возникли претензии к предложению СПЧ явно прописать в законе, что общественный контроль сам по себе не является политической деятельностью. Правозащитники предложили рассматривать его как участие в политике, только если контролем занимаются политические партии или объединения с политическими целями.

В Генпрокуратуре заметили, что цель общественного контроля — влияние на государственную политику, а также на решения государственных органов. Поэтому, если предложения СПЧ будут приняты, работа некоторых некоммерческих организаций перестанет считаться политической.

Если эти НКО к тому же получают иностранное финансирование, говорится в отзыве, то возникнет возможность уклонения от включения в реестр иностранных агентов.