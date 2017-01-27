Физики сделали из водорода металл

N+1
13:23, 27 января 2017
Требует подтверждения

Ученые из Гарвардского университета впервые получили металлический водород. Для этого газ пришлось охладить до температуры 5,5 кельвина (-268 по Цельсию) и сжать давлением почти 5 миллионов атмосфер. Препринт статьи об исследовании опубликован в журнале Science, описание работы приводит N+1.

Чтобы получить из водорода металл, газ поместили в ячейку и охладили ее жидким гелием. Затем ячейку сдавили двумя алмазами, постепенно стягивая их винтами.

Исследование уже подверглось критике из-за двух обстоятельств. Во-первых, металл был получен только один раз. Во-вторых, исследователи могли перепутать блестящий металлический водород с покрытием, которое использовали для алмазов. Дело в том, что там применили оксид алюминия, который в определенных условиях мог превратиться в металлический алюминий.

Для подтверждения открытия группа физиков будет проводить дополнительные тесты.

Современные исследования предсказывают величину давления фазового перехода в 4-5 миллионов атмосфер — это эквивалентно давлению, которое оказывает объект с массой слона, стоящий на игле с площадью поверхности острия меньше квадратного миллиметра. Считается, что встретить металлический водород можно, например, в недрах Юпитера.

N+1
В металлической форме водород может стать сверхпроводником — проводить электрический ток без сопротивления при температуре, близкой к комнатной.
Попытки получить металлический водород начались во второй половине XX века. В июле 2016 года стало известно, что группа физиков получила жидкий металлический водород, но их результат также был поставлен под сомнение.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться