Физики сделали из водорода металл

Ученые из Гарвардского университета впервые получили металлический водород. Для этого газ пришлось охладить до температуры 5,5 кельвина (-268 по Цельсию) и сжать давлением почти 5 миллионов атмосфер. Препринт статьи об исследовании опубликован в журнале Science, описание работы приводит N+1.

Чтобы получить из водорода металл, газ поместили в ячейку и охладили ее жидким гелием. Затем ячейку сдавили двумя алмазами, постепенно стягивая их винтами.

Исследование уже подверглось критике из-за двух обстоятельств. Во-первых, металл был получен только один раз. Во-вторых, исследователи могли перепутать блестящий металлический водород с покрытием, которое использовали для алмазов. Дело в том, что там применили оксид алюминия, который в определенных условиях мог превратиться в металлический алюминий.

Для подтверждения открытия группа физиков будет проводить дополнительные тесты.