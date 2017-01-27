Количество интернет-пользователей в России практически перестало расти. Об этом говорят данные GfK и фонда «Общественное мнение» (ФОМ) по ежемесячной аудитории, которые приводят «Ведомости».

Опрос GfK показал, что аудитория Рунета не изменилась по сравнению с 2015 годом и осталась на уровне 70,4 процента от всего населения России старше 16 лет. ФОМ, в свою очередь, зафиксировал рост только на один процентный пункт.

Газета также приводит данные Mediascope, который зафиксировал рост пользователей интернета в России на три процента, но там также констатировали прекращение роста.

При этом в России растет суточная аудитория интернета, то есть россияне стали выходить в Сеть чаще и проводить там больше времени.

Неназванный руководитель крупной компании рассказал «Ведомостям», что аудитория Рунета перестала расти из-за проблем с инфраструктурой: во многих населенных пунктах операторы не готовы инвестировать в мобильный и широкополосный интернет.