Арестованный за госизмену офицер ФСБ оказался завербованным хакером

По делу о госизмене против сотрудников центра информационной безопасности ФСБ проходит майор Дмитрий Докучаев, который до прихода на службу был хакером. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает РБК.

Собеседники агентства утверждают, что ФСБ завербовала Докучаева под угрозой уголовного дела за воровство денег с банковских карт. В хакерской среде Докучаев был известен под ником Forb.

Этот псевдоним он использовал в интервью газете «Ведомости» в 2004 году. Тогда Forb рассказывал, что воровство с карт (кардинг) — основной источник его дохода. Помимо этого хакер специализировался на взломе по заказу.

До 2005 года Forb также вел рубрику «Взлом» в журнале «Хакер». Главный редактор Илья Русанен не смог подтвердить или опровергнуть, что Forb и оперативник ФСБ — одно лицо.