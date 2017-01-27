Alibaba купила сервис денежных переводов MoneyGram за 880 миллионов долларов

Американский сервис денежных переводов MoneyGram войдет в состав Ant Financial — финансового подразделения китайского онлайн-ритейлера Alibaba. Общая сумма сделки составит 880 миллионов долларов, следует из сообщения Ant Financial.

Китайская компания согласилась заплатить за каждую акцию MoneyGram 13,25 доллара, что на 11,5 процента выше цены закрытия торгов 25 января.

MoneyGram продолжит работать в США со штаб-квартирой в Далласе и сохранит свой бренд. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2017 года после одобрения регуляторами.