Власти Петербурга предложили ввести 72-часовой безвизовый режим для авиапассажиров

Инициатива находится на рассмотрении секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы МИД Сергея Лаврова. Власти Петербурга надеются, что решение будет принято в ближайшие дни.

Власти Санкт-Петербурга предлагают разрешить членам туристических групп, прибывающим на самолетах, находиться в городе без визы в течение 72 часов.

Облегчение визового режима позволит не только нарастить въездной туристический поток, но и позволит городу активнее развивать конгрессный и деловой туризм, считают в Смольном.

В настоящий момент безвизовый режим на 72 часа действует для иностранных туристов, прибывших в Санкт-Петербург на речных или морских круизных судах. С 2009 года, сообщает ТАСС , правом безвизового въезда в РФ в таком режиме воспользовались около 8 миллионов человек.

Ранее сообщалось, что власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность обратиться к президенту РФ с просьбой о введении безвизового режима на три дня для всех туристов, прибывающих в город, в том числе на автомобильном и железнодорожном транспорте.