В Подмосковье у пенсионера нашли 10 револьверов, 3 пистолета-пулемета и 12 тысяч патронов

Сотрудники МВД России задержали 62-летнего жителя Чеховского района Подмосковья, дома у которого нашли склад оружия. Задержание проводилось при поддержке ФСБ и отряда «Рысь» Росгвардии.

У мужчины, имя которого не сообщается, нашли 6 пистолетов, 10 револьверов, 8 карабинов, 3 винтовки, 3 пистолета-пулемета, 9 ружей, 2 гранаты, 17 выстрелов гранатомета и более 12 тысяч боеприпасов. В МВД подчеркивают, что все найденное оружие было пригодным для стрельбы.

Против мужчины возбудили дело по статье о незаконном хранении оружия. Суд взял с него подписку о невыезде.