«Уралвагонзавод» издал книгу «Приключения маленького танка»
«Уралвагонзавод» издал книгу для детей дошкольного возраста «Приключения маленького танка».
В книге, написанной Светланой Лавровой, мальчик Данил забывает в Бронетанковом музее «Уралвагонзавода» свой игрушечный танк.
Хранящиеся в музее танки рассказывают игрушке «о себе, своей истории и приключениях».
«В книге есть интерактивные страницы с ребусами, раскрасками и лабиринтами, где маленькие читатели смогут почувствовать себя частью этих приключений», — говорится в описании книги на сайте «Уралвагонзавода».
На «Уралвагонзаводе» считают, что данный проект не только познакомит детей разного возраста с историей уникального российского машиностроительного предприятия и его разработками, но и позволит привить чувство патриотизма и гордости за страну, зародить интерес к инженерной деятельности.