«Уралвагонзавод» издал книгу «Приключения маленького танка»

«В книге есть интерактивные страницы с ребусами, раскрасками и лабиринтами, где маленькие читатели смогут почувствовать себя частью этих приключений», — говорится в описании книги на сайте «Уралвагонзавода».

Хранящиеся в музее танки рассказывают игрушке «о себе, своей истории и приключениях».

На «Уралвагонзаводе» считают, что данный проект не только познакомит детей разного возраста с историей уникального российского машиностроительного предприятия и его разработками, но и позволит привить чувство патриотизма и гордости за страну, зародить интерес к инженерной деятельности.

«Приключения маленького танка» входят в серию книг для детей и подростков, выпускаемую «Уралвагонзаводом». Ранее в рамках этого проекта были выпущены книги «Танки Уралвагонзавода» и «Легенды Уралвагонзавода», предназначенные для школьников.

Первая книга серии — «Легенды Уралвагонзавода» — бесплатно была разослана во все школы Дзержинского района Нижнего Тагила, на территории которого находится предприятие.

«Уралвагонзавод», в числе прочего, производит бронетехнику. После присоединения Крыма к РФ и начала боевых действий на востоке Украины США и Евросоюз наложили на «Уралвагонзавод» санкции.