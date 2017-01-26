Трамп предложил существенно сократить финансирование ООН

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила указы о существенном сокращении финансирования международных организаций, в том числе ООН. С проектами постановлений ознакомилась The New York Times.

Первый указ предполагает полный отказ от финансирования тех организаций, которые рассматривают Палестинскую автономию как независимое государство, поддерживают программы по финансированию абортов или помогают Ирану или КНДР обходить международные санкции. Финансирования, по замыслу авторов, также лишатся организации, которые «контролируются или подвержены существенному влиянию со стороны государства, спонсирующего терроризм» или нарушающего права человека.

Для всех остальных международных организаций финансирование предложено сократить «по меньшей мере на 40 процентов». Предлагается, в частности, рассмотреть вклад США в миротворческие операции и в Международный уголовный суд.

Второй указ призывает к пересмотру всех международных договоров, которые не связаны с обеспечением национальной безопасности, эктрадицией преступников или торговлей. В документе упомянуто, что повторной оценке подлежат Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин и Конвенция о правах ребенка.

Издание также сообщает, что Трамп планирует на 120 дней приостановить прием беженцев в США, а также полностью закрыть въезд для сирийских беженцев.