Советник Путина назвал «китайский вариант» единственным способом обеспечить информационную безопасность РФ

Интерфакс
16:16, 26 января 2017
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Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко во время лекции в академии Генштаба ВС РФ заявил, что единственный способ обеспечить информационную безопасность РФ — «китайский вариант» ограничения интернета.

«Путь один — это китайский вариант. <…> Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет», — цитирует его «Интерфакс».

Впоследствии Клименко заявил, что не предлагал ограничить интернет в РФ по китайскому образцу, а «просто рассказывал, что в мире по регуляторике», пишет ТАСС.

«Я имел в виду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче», — сказал Клименко.

Уполномоченный по делам интернета при президенте РФ Дмитрий Мариничев назвал идею ограничить интернет в РФ по «китайскому варианту» «катастрофой». «В России сделать это уже невозможно», — сказал он.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что Россия идет «немножко по другому пути, все-таки не по китайскому».

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что «не уверен, что обеспечение безопасности в интернете по китайскому варианту будет эффективным».

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, в свою очередь, назвал высказывание Клименко проявлением его личной позиции, а не официальной.

«К сожалению, мы не можем написать в Whatʼs app» и попросить отключить шифрование», — сказал Г.Клименко. Он подчеркнул, что если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».

Интерфакс
Герман Клименко, известный как глава Института развития интернета и владелец сервиса LiveInternet, стал советником Владимира Путина по вопросам развития интернета в декабре 2015 года. Он неоднократно заявлял, что работающие в РФ иностранные интернет-компании должны предоставлять властям ключи шифрования, а в противном случае могут быть заблокированы.
В Китае с начала 2000-х годов действует так называемый «Великий файервол», блокирующий жителям страны доступ к крупнейшим западным ресурсам (в том числе к Twitter, Facebook, Google) и фильтрует доступ к сайтам и сообщениям по ключевым словам. 

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