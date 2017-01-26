Советник Путина назвал «китайский вариант» единственным способом обеспечить информационную безопасность РФ

Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко во время лекции в академии Генштаба ВС РФ заявил, что единственный способ обеспечить информационную безопасность РФ — «китайский вариант» ограничения интернета.

«Путь один — это китайский вариант. <…> Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет», — цитирует его «Интерфакс».

Впоследствии Клименко заявил, что не предлагал ограничить интернет в РФ по китайскому образцу, а «просто рассказывал, что в мире по регуляторике», пишет ТАСС.

«Я имел в виду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче», — сказал Клименко.

Уполномоченный по делам интернета при президенте РФ Дмитрий Мариничев назвал идею ограничить интернет в РФ по «китайскому варианту» «катастрофой». «В России сделать это уже невозможно», — сказал он.

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что Россия идет «немножко по другому пути, все-таки не по китайскому».

Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что «не уверен, что обеспечение безопасности в интернете по китайскому варианту будет эффективным».

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, в свою очередь, назвал высказывание Клименко проявлением его личной позиции, а не официальной.