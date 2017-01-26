Советник Путина назвал «китайский вариант» единственным способом обеспечить информационную безопасность РФ
Советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко во время лекции в академии Генштаба ВС РФ заявил, что единственный способ обеспечить информационную безопасность РФ — «китайский вариант» ограничения интернета.
«Путь один — это китайский вариант. <…> Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет», — цитирует его «Интерфакс».
Впоследствии Клименко заявил, что не предлагал ограничить интернет в РФ по китайскому образцу, а «просто рассказывал, что в мире по регуляторике», пишет ТАСС.
«Я имел в виду, что если интернет ограничен, то обеспечить безопасность легче», — сказал Клименко.
Уполномоченный по делам интернета при президенте РФ Дмитрий Мариничев назвал идею ограничить интернет в РФ по «китайскому варианту» «катастрофой». «В России сделать это уже невозможно», — сказал он.
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что Россия идет «немножко по другому пути, все-таки не по китайскому».
Глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов заявил, что «не уверен, что обеспечение безопасности в интернете по китайскому варианту будет эффективным».
Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин, в свою очередь, назвал высказывание Клименко проявлением его личной позиции, а не официальной.
«К сожалению, мы не можем написать в Whatʼs app» и попросить отключить шифрование», — сказал Г.Клименко. Он подчеркнул, что если иностранные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранительными органами «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».