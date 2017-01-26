Россия предложила создать в Сирии курдскую автономию

Интерфакс
05:33, 26 января 2017
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Российский проект Конституции Сирии включает в себя пункт о создании на территории страны курдской автономии. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в сирийской оппозиции, которой был передан проект документа.

На территории автономии курды получат возможность установить собственный язык в качестве основного регионального наравне с арабским. При этом из названия страны предложено исключить слово «арабская», оставив наименование Сирийская Республика.

Из основного закона также предлагается убрать положение о главенстве законов шариата. Помимо этого Россия предложила отменить право переизбрания президента на второй семилетний срок, а также убрать из Конституции пункт о том, что глава государства должен быть мусульманином.

«Название Сирии сменяется с Сирийской Арабской республики на Сирийскую республику», — сказал собеседник агентства.

Интерфакс
Российские предложение о поправках в сирийскую Конституцию были переданы представителям вооруженной оппозиции по итогам переговоров в Астане, которые проходили при посредничестве Москвы и Анкары. На встрече официальный Дамаск и оппозиция условились продолжать контакты.
Курды — вторая по численности этническая группа в Сирии, которая составляет до десятой части населения страны. С началом гражданской войны курдские силы взяли под контроль северную часть Сирии, где до перемирия они сражались, в том числе, с турецкими войсками.

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