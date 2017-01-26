Россия предложила создать в Сирии курдскую автономию

Российский проект Конституции Сирии включает в себя пункт о создании на территории страны курдской автономии. Об этом рассказал «Интерфаксу» источник в сирийской оппозиции, которой был передан проект документа.

На территории автономии курды получат возможность установить собственный язык в качестве основного регионального наравне с арабским. При этом из названия страны предложено исключить слово «арабская», оставив наименование Сирийская Республика.

Из основного закона также предлагается убрать положение о главенстве законов шариата. Помимо этого Россия предложила отменить право переизбрания президента на второй семилетний срок, а также убрать из Конституции пункт о том, что глава государства должен быть мусульманином.