По делу о госизмене арестован еще один сотрудник ФСБ

В рамках уголовного дела против главы одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, обвиненного в госизмене, арестованы еще два человека, в том числе один офицер ЦИБ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает «Новая газета».

По информации RNS (издание также ссылается на неназванный источник), речь идет о Дмитрии Докучаеве, который работал старшим оперуполномоченным ЦИБ. Как утверждает RNS, Докучаева арестовали в декабре 2016 года.

Имя второго задержанного не называется.

Кроме того, источники «Новой газеты» подтвердили данные сайта «Царьград», который ранее сообщил, что Сергея Михайлова задержали на заседании коллегии ФСБ и надели на него светонепроницаемый мешок. Сайт также утверждал, что Михайлов был связан с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай».