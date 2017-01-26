Немецкой школьнице дали шесть лет за нападение на полицейского по приказу ИГ

Суд в Германии приговорил 16-летнюю школьницу Сафию С. к шести годам лишения свободы за нападение с ножом на полицейского. Она будет отбывать наказание в исправительном учреждении для несовершеннолетних.

Как установил суд, Сафия С. 26 февраля напала с ножом на полицейского на вокзале в Ганновере по приказу членов «Исламского государства». В качестве доказательств в суде были приведены ее переговоры с вербовщиками ИГ. Девушка признала вину и ранее написала письмо пострадавшему с извинениями. В ходе следствия было установлено, что в январе 2016 года Сафия пыталась сбежать в Сирию и присоединиться к ИГ, но доехала только до Стамбула, после чего ее мать вернула девушку домой. Исламисты, с которыми она встретилась в Стамбуле, позднее уговорили школьницу устроить нападение в Ганновере.

Знакомый Сафии, 20-летний гражданин Германии сирийского происхождения, приговорен к 2,5 годам лишения свободы за недонесение о подготовке нападения.