Начаты летные испытания истребителя МиГ-35
Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в ходе сеанса видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о начале летных испытаний истребителя МиГ-35.
«Сегодня начаты летные испытания новейшего легкого многофункционального истребителя МиГ-35», — сказал он.
Как сообщает «Интерфакс», Путин посмотрел на испытания самолета по видеосвязи. Изначально предполагалось, что он будет лично присутствовать на них, однако из-за погоды он не смог вылететь в Луховицы.
27 января на производственном комплексе корпорации «МиГ» в Луховицах пройдет международная презентация истребителя.
Ю.Слюсарь отметил, что на самолете установлена новая оптико-локационная станция, в разы снижена его заметность. «Он спроектирован специально для ведения боевых действий в конфликтах повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО», — отметил гендиректор ОАК.