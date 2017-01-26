Начаты летные испытания истребителя МиГ-35

Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в ходе сеанса видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о начале летных испытаний истребителя МиГ-35.

«Сегодня начаты летные испытания новейшего легкого многофункционального истребителя МиГ-35», — сказал он.

Как сообщает «Интерфакс», Путин посмотрел на испытания самолета по видеосвязи. Изначально предполагалось, что он будет лично присутствовать на них, однако из-за погоды он не смог вылететь в Луховицы.

27 января на производственном комплексе корпорации «МиГ» в Луховицах пройдет международная презентация истребителя.