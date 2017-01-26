Начаты летные испытания истребителя МиГ-35

Интерфакс
14:13, 26 января 2017
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Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в ходе сеанса видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил о начале летных испытаний истребителя МиГ-35.

«Сегодня начаты летные испытания новейшего легкого многофункционального истребителя МиГ-35», — сказал он.

Как сообщает «Интерфакс», Путин посмотрел на испытания самолета по видеосвязи. Изначально предполагалось, что он будет лично присутствовать на них, однако из-за погоды он не смог вылететь в Луховицы.

27 января на производственном комплексе корпорации «МиГ» в Луховицах пройдет международная презентация истребителя.

Ю.Слюсарь отметил, что на самолете установлена новая оптико-локационная станция, в разы снижена его заметность. «Он спроектирован специально для ведения боевых действий в конфликтах повышенной интенсивности, в условиях высокой плотности ПВО», — отметил гендиректор ОАК.

Интерфакс
МиГ-35 — истребитель четвертого поколения (4++). Разработчики называют его «развитием боевых самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2 в направлении повышения боевой эффективности и универсальности». Его разработка ведется с начала 2000-х годов. В 2011 году Россия участвовала в конкурсе на поставку МиГ-35 в Индию, однако проиграла.
В 2016 году сообщалось, что летные испытания МиГ-35 начнутся в августе. Позже сообщалось, что Минобороны получит два самолета для испытаний в ноябре.
Вооруженные силы РФ планируют закупить 30 истребителей МиГ-35 до 2020 года. Серийные закупки самолета начнутся в 2019 году.
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