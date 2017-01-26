На ТЭЦ в Пензе произошел взрыв

На одной из теплоэлектроцентралей в Пензе произошел взрыв, сообщает РИА Новости.

В результате взрыва погиб один человек. Произошло обрушение кровли на площади 300 квадратных метров над турбиной номер 5. Точных сведений о причинах взрыва нет.

Источник «Интерфакса» в экстренных службах утверждает, что площадь обрушения составляет 600 квадратных метров. По сведениям собеседника агентства, причиной взрыва могло стать нарушение техники безопасности при сварке.

ТЭЦ, на которой произошел инцидент, расположена по адресу улица Новочеркасская, 1.