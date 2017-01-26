Крупнейшее месторождение золота в России продано с аукциона

ТАСС
13:31, 26 января 2017
Надежный источник

Право на разработку золотого месторождения Сухой Лог, расположенного в Иркутской области, продано с аукциона совместному предприятию корпорации «Ростех» и золотодобывающей компании «Полюс» — «СЛ Золото».

Актив, сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, ушел с молотка за 9,406 миллиарда рублей.

Заявку на участие в аукционе, кроме «СЛ Золото», подавала компания «Золото Бодайбо», одним из акционеров которой является ВТБ.

Итоги аукциона будут официально объявлены до конца февраля 2017 года. Выдача лицензии на разработку месторождения займет не менее трех месяцев.

После получения лицензии на Сухой Лог, сообщила пресс-служба «Ростеха», «Полюс» планирует увеличить свою долю в СП с 51 до 74,9 процента.

По словам Донского, аукцион прошел с одним шагом, при этом стоимость актива возросла на 10 процентов, то есть на 855 миллионов рублей.

ТАСС
Месторождение Сухой Лог — одно из крупнейших в мире. Предполагается, что после начала разработки на нем будет добываться 80-90 тонн золота и 20-25 тонн серебра в год.
За последние несколько лет, пишут «Ведомости», Минприроды неоднократно предпринимало попытки продать лицензию на Сухой Лог, но до аукциона ни разу не доходило. Состоявшийся в январе 2017 года аукцион, отмечает издание, был проведен после обращения главы «Ростеха» Сергея Чемезова к президенту РФ Владимиру Путину.
Компанию «Полюс» контролирует Саид Керимов — сын сенатора Сулеймана Керимова. 
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться