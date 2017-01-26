Крупнейшее месторождение золота в России продано с аукциона

Право на разработку золотого месторождения Сухой Лог, расположенного в Иркутской области, продано с аукциона совместному предприятию корпорации «Ростех» и золотодобывающей компании «Полюс» — «СЛ Золото».

Актив, сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, ушел с молотка за 9,406 миллиарда рублей.

Заявку на участие в аукционе, кроме «СЛ Золото», подавала компания «Золото Бодайбо», одним из акционеров которой является ВТБ.

Итоги аукциона будут официально объявлены до конца февраля 2017 года. Выдача лицензии на разработку месторождения займет не менее трех месяцев.

После получения лицензии на Сухой Лог, сообщила пресс-служба «Ростеха», «Полюс» планирует увеличить свою долю в СП с 51 до 74,9 процента.