Китайская компания построит три станции московского метро

Сумма контракта составила 22,98 миллиарда рублей — на 2 миллиарда рублей ниже начальной максимальной цены тендера. Завершить строительство планируется к концу 2019 года.

Контракт предусматривает возведение станционных комплексов «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», а также строительство 4,6 километра перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиков за станцией «Аминьевское шоссе».

О подписании контракта на строительство метро между компаниями «Мосинжпроект» и ООО «Сиарсиси рус» (российское подразделение CRCC) объявила пресс-служба московского стройкомплекса.

По производительности труда китайцам нет равных — они строят быстро и с низкими издержками, объяснял заинтересованность Москвы в китайских строителях партнер Strategy Partners Group Александр Ованесов.

CRCC (Сhina Railway Construction Corporation Limited) — вторая по величине государственная строительная компания Китая. Она занимается строительством железнодорожной инфраструктуры в стране, а также тоннелей, мостов, скоростных шоссе, аэропортов, портов и прочих сооружений.

Строительство Третьего пересадочного контура или Второй кольцевой линии московского метро началось в ноябре 2011 года. Первый участок новой линии, «Петровский парк» — «Деловой центр», планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.