Китайская компания построит три станции московского метро
Три станции Третьего пересадочного контура московского метро построит китайская компания CRCC, пишут «Ведомости».
О подписании контракта на строительство метро между компаниями «Мосинжпроект» и ООО «Сиарсиси рус» (российское подразделение CRCC) объявила пресс-служба московского стройкомплекса.
Контракт предусматривает возведение станционных комплексов «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», а также строительство 4,6 километра перегонных тоннелей с притоннельными сооружениями и тупиков за станцией «Аминьевское шоссе».
Сумма контракта составила 22,98 миллиарда рублей — на 2 миллиарда рублей ниже начальной максимальной цены тендера. Завершить строительство планируется к концу 2019 года.
По производительности труда китайцам нет равных — они строят быстро и с низкими издержками, объяснял заинтересованность Москвы в китайских строителях партнер Strategy Partners Group Александр Ованесов.