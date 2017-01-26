IKEA решила снизить цены в России

Компания IKEA решила снизить цены в своих российских магазинах, рассказал «Ведомостям» гендиректор сети в РФ Вальтер Каднар.

Примерно 20 процентов ассортимента (около 1,8 тысячи видов товара) подешевеют на 15-20 процентов, сообщил Каднар. На некоторые товары цены снизятся на 40 процентов, добавил он.

Это не промокампания или распродажа, а долгосрочная программа, подчеркнул Каднар.

Ключевым фактором, который позволил снизить цены, пояснил он, стал ввод в эксплуатацию пятой мебельной фабрики IKEA в России. Поэтому значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы, которые будут производиться на предприятии, добавил Каднар.

На решение о снижении цен, по его словам, также повлиял относительно стабильный курс российской валюты.

О снижении цен, по словам гендиректора сети IKEA в России, компания официально объявит 26 января.