IKEA решила снизить цены в России

Ведомости
07:20, 26 января 2017
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Компания IKEA решила снизить цены в своих российских магазинах, рассказал «Ведомостям» гендиректор сети в РФ Вальтер Каднар.

Примерно 20 процентов ассортимента (около 1,8 тысячи видов товара) подешевеют на 15-20 процентов, сообщил Каднар. На некоторые товары цены снизятся на 40 процентов, добавил он.

Это не промокампания или распродажа, а долгосрочная программа, подчеркнул Каднар.

Ключевым фактором, который позволил снизить цены, пояснил он, стал ввод в эксплуатацию пятой мебельной фабрики IKEA в России. Поэтому значительная доля сниженных цен придется на кухни и гардеробы, которые будут производиться на предприятии, добавил Каднар.

На решение о снижении цен, по его словам, также повлиял относительно стабильный курс российской валюты.

О снижении цен, по словам гендиректора сети IKEA в России, компания официально объявит 26 января.

«Наша цель — долгосрочные инвестиции», — рассуждает Каднар. Это значит, продолжает он, что группа хочет наращивать продажи в натуральном выражении: «Располагаемые доходы потребителей сократились, и мы стараемся привлечь так много покупателей, как можем, сдерживая цены <…>».

Ведомости
Первый магазин IKEA в России был открыт в 2000 году в Москве. По состоянию на конец 2016 года в России работали 14 магазинов IKEA, в том числе три в московском регионе.
В конце 2014 года на фоне резкого снижения курса рубля IKEA объявила о повышении цен в своих российских магазинах. Рост цен тогда составил до 27 процентов.
Позже IKEA несколько раз заявляла, что намерена расширять сеть своих магазинов в России, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
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