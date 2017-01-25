Впервые за 19 лет ёкодзуной стал японец

The Washington Post
17:55, 25 января 2017
Надежный источник

Впервые с 1998 года высший ранг в сумо получил японец. 25 января ёкодзуной стал борец Ютака Кисэносато.

Ютака Кисэносато стал ёкодзуной после победы всего на одном турнире, хотя обычно звание присуждают после двух побед. Поэтому в Японии двоякое впечатление от получения высшего сумоистского ранга соотечественником: многие радуются, но есть и те, кто считает, что звание дали только ради популяризации сумо.

Сумо — самый популярный среди зрителей спорт в Японии, но молодежь все реже идет в сумоисты. Репутация сумо подмочена из-за договорных матчей. Кроме того, среди высококлассных борцов, как считают в Японии, слишком много иностранцев — преимущественно, из Монголии.

Вместе с Кисэносато в мире только четыре выступающих борца, у которых есть высший ранг в сумо. Трое из них монголы. Последний японский ёкодзуна оставил борьбу после поражения в 2003 году.

«Кисэносато размочил долгую засуху без японских ёкодзун». С таким заголовком вышла японская газета Asahi.

The Washington Post
С начала XX века ёкодзунами признали всего 72 борцов. Иногда такого звания не носил никто. Без ёкодзун сумо существовало в 1931-1932, 1992–1993 годах.
Ёкодзуна, в отличие от борцов рангом ниже, не может выступать плохо. После неудачных турниров он уходит из спорта — сам или по рекомендации Ассоциации.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться