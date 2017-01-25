Впервые за 19 лет ёкодзуной стал японец

Впервые с 1998 года высший ранг в сумо получил японец. 25 января ёкодзуной стал борец Ютака Кисэносато.

Ютака Кисэносато стал ёкодзуной после победы всего на одном турнире, хотя обычно звание присуждают после двух побед. Поэтому в Японии двоякое впечатление от получения высшего сумоистского ранга соотечественником: многие радуются, но есть и те, кто считает, что звание дали только ради популяризации сумо.

Сумо — самый популярный среди зрителей спорт в Японии, но молодежь все реже идет в сумоисты. Репутация сумо подмочена из-за договорных матчей. Кроме того, среди высококлассных борцов, как считают в Японии, слишком много иностранцев — преимущественно, из Монголии.

Вместе с Кисэносато в мире только четыре выступающих борца, у которых есть высший ранг в сумо. Трое из них монголы. Последний японский ёкодзуна оставил борьбу после поражения в 2003 году.