Во Франции ограблен особняк Ротшильда

Europe 1
10:33, 25 января 2017
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Ограблен особняк миллиардера Эдуарда де Ротшильда, расположенный в департаменте Сена и Марна к востоку от Парижа.

О краже вечером 24 января сообщил полиции один из работающих в особняке. Ротшильда или членов его семьи в момент происшествия в доме не было.

Из особняка, по предварительным данным полиции, похищены наличные и ювелирные изделия общей стоимостью в 200-400 тысяч евро.

Полиция пока затрудняется сказать, сколько человек участвовали в ограблении особняка.

Вор (или воры) проник на первый этаж особняка Ротшильда, где забрал деньги и драгоценности (англ.яз.).

Europe 1
Эдуард де Ротшильд — бизнесмен, владеющий, в числе прочего, контрольным пакетом акций газеты Liberation. В 2005 году он приобрел 37 процентов этого издания, придерживающегося левых взглядов, за 20 миллионов евро.
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