Во Франции ограблен особняк Ротшильда
Ограблен особняк миллиардера Эдуарда де Ротшильда, расположенный в департаменте Сена и Марна к востоку от Парижа.
О краже вечером 24 января сообщил полиции один из работающих в особняке. Ротшильда или членов его семьи в момент происшествия в доме не было.
Из особняка, по предварительным данным полиции, похищены наличные и ювелирные изделия общей стоимостью в 200-400 тысяч евро.
Полиция пока затрудняется сказать, сколько человек участвовали в ограблении особняка.
Вор (или воры) проник на первый этаж особняка Ротшильда, где забрал деньги и драгоценности (англ.яз.).
Эдуард де Ротшильд — бизнесмен, владеющий, в числе прочего, контрольным пакетом акций газеты Liberation. В 2005 году он приобрел 37 процентов этого издания, придерживающегося левых взглядов, за 20 миллионов евро.