Во Франции ограблен особняк Ротшильда

Ограблен особняк миллиардера Эдуарда де Ротшильда, расположенный в департаменте Сена и Марна к востоку от Парижа.

О краже вечером 24 января сообщил полиции один из работающих в особняке. Ротшильда или членов его семьи в момент происшествия в доме не было.

Из особняка, по предварительным данным полиции, похищены наличные и ювелирные изделия общей стоимостью в 200-400 тысяч евро.

Полиция пока затрудняется сказать, сколько человек участвовали в ограблении особняка.