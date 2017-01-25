В Турции семерых россиян начали судить за подготовку терактов с помощью беспилотников

В Турции начался суд над семерыми россиянами и двумя местными гражданами по обвинению в подготовке терактов и участии в террористической организации.

Подсудимых зовут Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ (гражданами Турции, скорее всего, являются последние двое).

Ранее о задержании граждан РФ с этими именами не сообщалось. Генеральный консул РФ в Турции Андрей Подъелышев рассказал ТАСС, что дипломатов не проинформировали о суде над россиянами.

По мнению следствия, подсудимые планировали в июне 2016 года совершить в Стамбуле теракты с помощью беспилотников, способных нести груз до 50 килограммов. Задержаны они были в июне и июле.

При обыске дома у Цайсаева были найдены некие документы, имеющие отношение к террористической организации «Исламское государство», а также материалы для изготовления «поясов смертников», у Хацаева и Орстхо были найдены беспилотники.

На телефонах фигурантов дела были найдены снимки из зон боевых действий и «песни, прославляющие ИГ», пишет The Hurriyet Daily News.

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