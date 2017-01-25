В Техасе торнадо унес женщину в ванне. Она выжила!

Вблизи города Смитленд в штате Техас торнадо сорвал крышу с дома и подхватил ванну, внутри которой укрылась женщина. Через некоторое время ванна упала в лесу неподалеку, женщина не пострадала, говорится в отчете американской Национальной метеорологической службы.

Как выяснила The Washington Post, о спасении женщина сама рассказала метеорологам по телефону. Имя пострадавшей не приводится, но спасатели отмечают, что она отделалась только порезами и ушибами.

Сам торнадо, образовавшийся вблизи Смитленда, был шириной 730 метров. Отмечается, что он также поднял в воздух баржу, протащив ее почти 200 метров.