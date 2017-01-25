Усейн Болт лишился золотой олимпийской медали из-за допинга у партнера по сборной

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал сборную Ямайки, которая выиграла золотые медали на пекинской Олимпиаде 2008 года в эстафете 4×100. Такое решение было принято после того, как одного из членов команды, бегуна Несту Картера, уличили в употреблении запрещенных веществ.

Из-за дисквалификации команды золотой награды лишился мировой рекордсмен Усейн Болт, который также участвовал в эстафете. По итогам забега бегуны из Ямайки установили мировой рекорд.

Помимо Картера, в применении допинга уличили российскую прыгунью Татьяну Лебедеву. Она лишена двух серебряных медалей, завоеванных на Олимпиаде 2008 года.