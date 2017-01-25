Украина и Казахстан догнали Россию в рейтинге восприятия коррупции

Россия по итогам 2016 года оказалась на 131-й строчке рейтинга восприятия коррупции Transparency International, разделив эту позицию, в том числе, с Украиной и Казахстаном.

При этом индекс восприятия коррупции в России не изменился по сравнению с 2015 годом и составляет 29 баллов из 100 (максимальный балл означает минимальный уровень восприятия коррупции). Украина увеличила показатель сразу на два балла, Казахстан — на один балл.

Годом ранее Россия занимала 119-ю строчку рейтинга вместе с Азербайджаном, Гайаной и Сьерра-Леоне.

Страной с минимальным уровнем восприятия коррупции в очередной раз признана Дания, в 2016 году она разделила первое место в рейтинге с Новой Зеландией. Замыкает рейтинг, как и раньше, Сомали.