Украденную картину Шишкина пытались продать за 100 тысяч долларов и три килограмма кокаина

Сотрудники МВД Белоруссии изъяли у фигурантов дела о поставках наркотиков из-за рубежа картину Ивана Шишкина, похищенную из одного из российских музеев.

Правоохранительные органы республики, сообщается на сайте МВД Белоруссию, получили оперативную информацию о том, что в январе планируется поставка в страну партии наркотиков из России и одновременный возврат в Москву некой дорогостоящей картины.

Курьеры, перевозившие наркотики и картину, были задержаны. Изъятое у них полотно было предварительно идентифицировано как картина Шишкина «Лес. Ели», числящаяся в базе похищенных предметов искусства Интерпола.

Иван Шишкин «Лес. Ели»

По предварительным данным, картину привозили в страну, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась.

Картину планировалось отправить назад в Россию, где в Москве ее должны были продать гражданину одной из стран ЕС за 100 тысяч долларов и три килограмма кокаина.