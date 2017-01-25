Украденную картину Шишкина пытались продать за 100 тысяч долларов и три килограмма кокаина
Сотрудники МВД Белоруссии изъяли у фигурантов дела о поставках наркотиков из-за рубежа картину Ивана Шишкина, похищенную из одного из российских музеев.
Правоохранительные органы республики, сообщается на сайте МВД Белоруссию, получили оперативную информацию о том, что в январе планируется поставка в страну партии наркотиков из России и одновременный возврат в Москву некой дорогостоящей картины.
Курьеры, перевозившие наркотики и картину, были задержаны. Изъятое у них полотно было предварительно идентифицировано как картина Шишкина «Лес. Ели», числящаяся в базе похищенных предметов искусства Интерпола.
По предварительным данным, картину привозили в страну, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась.
Картину планировалось отправить назад в Россию, где в Москве ее должны были продать гражданину одной из стран ЕС за 100 тысяч долларов и три килограмма кокаина.
Картина передана в Национальный художественный музей Республики Беларусь, специалисты которой предварительно признали ее подлинность.