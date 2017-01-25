Украденную картину Шишкина пытались продать за 100 тысяч долларов и три килограмма кокаина

МВД Белоруссии
06:53, 25 января 2017
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Сотрудники МВД Белоруссии изъяли у фигурантов дела о поставках наркотиков из-за рубежа картину Ивана Шишкина, похищенную из одного из российских музеев.

Правоохранительные органы республики, сообщается на сайте МВД Белоруссию, получили оперативную информацию о том, что в январе планируется поставка в страну партии наркотиков из России и одновременный возврат в Москву некой дорогостоящей картины.

Курьеры, перевозившие наркотики и картину, были задержаны. Изъятое у них полотно было предварительно идентифицировано как картина Шишкина «Лес. Ели», числящаяся в базе похищенных предметов искусства Интерпола.

Иван Шишкин «Лес. Ели»

По предварительным данным, картину привозили в страну, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась.

Картину планировалось отправить назад в Россию, где в Москве ее должны были продать гражданину одной из стран ЕС за 100 тысяч долларов и три килограмма кокаина.

Картина передана в Национальный художественный музей Республики Беларусь, специалисты которой предварительно признали ее подлинность.

МВД Белоруссии
Картина Ивана Шишкина «Лес. Ели», написанная в 1867 году, была похищена в 2013 году из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области. Преступники также забрали из музея работы художников Константина Коровина («Рыболов») и Станислава Жуковского («Первый снег»). Суммарная стоимость похищенных картин тогда оценивалась в 3,3 миллиона долларов. До настоящего времени ни одна из похищенных работ не была найдена.
Кража из Вязниковского музея входит в число наиболее громких похищений картин в России за последние годы.
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