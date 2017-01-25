Производитель «Буков» проиграл иск о санкциях ЕС. Суд признал поставки российского оружия на Украину

Суд Европейского союза признал законными санкции против российского производителя систем противовоздушной обороны концерна «Алмаз-Антей». Концерн пытался оспорить заморозку своих активов.

В своем решении (.pdf) суд отмечает, что Совет ЕС представил достаточные свидетельства того, что Россия отправляет оружие сепаратистам на востоке Украины. «Алмаз-Антей», производящий вооружение для России, тем самым опосредованно поддерживает нарушение территориальной целостности соседнего государства, установил суд.

При этом в суде отметили, что Совет ЕС не обязан был доказывать прямое использование сепаратистами оружия, произведенного концерном, чтобы обосновать санкции. Помимо этого, на принятие решения о санкциях не повлияла катастрофа «Боинга», который, как считает следствие, был сбит ракетой комплекса «Бук», производимого концерном.