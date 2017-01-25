Индекс Dow Jones впервые в истории поднялся выше 20 тысяч пунктов
Индекс Dow Jones на торгах утром 25 января впервые в истории преодолел отметку в 20 тысяч пунктов. С 8 ноября, когда состоялись президентские выборы, на которых победил Дональд Трамп, индекс вырос почти на 10%.
За время, прошедшее с избрания Трампа, Dow Jones несколько раз приближался к отметке в 20 тысяч пунктов — например, 6 января ему не хватило до этой отметки 0,37 пункта. Со времени финансового кризиса 2008 года Dow Jones вырос более чем в два раза.
Резкий рост индекса поддерживается ожиданиями, что Трамп будет проводить политику, направленную на повышение экономического роста и снижения регулирования американских компаний (англ.яз.)
Dow Jones лишь отчасти отражает состояние дел в американской экономике. Он рассчитывается на основе котировок 30 крупнейших американских компаний. Впрочем, индекс широкого рынка S&P 500 в последнее время также растет: он поднялся с 8 ноября почти на шесть процентов.