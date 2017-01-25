Дочь Майкла Джексона заявила, что ее отца убили

Дочь певца Майкла Джексона Пэрис уверена, что смерть ее отца в 2009 году была насильственной. Об этом 18-летняя Пэрис Джексон рассказала в интервью журналу Rolling Stone, фрагменты из которого приводит The Telegraph.

По словам Джексон, ее отец неоднократно намекал, что кто-то желает его смерти. Майкл Джексон, рассказала Пэрис, говорил, что «однажды они убьют меня». На вопрос, кто мог желать смерти ее отца, дочь Джексона ответила: «Многие люди».

Дочь певца подчеркнула, что совершенно уверена в том, что Майкл Джексон был убит. «Все в семье это знают», — сказала она, добавив, что будет добиваться справедливости в вопросе о причинах смерти ее отца.