В России разработан законопроект об идентификации пользователей мессенджеров
Власти РФ разработали проект поправок в закон «О связи», предусматривающие идентификацию пользователей мессенджеров, пишет «Коммерсант».
В проекте документа, оказавшемся в распоряжении издания, в частности предлагается включить в закон понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями».
Услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, говорится в законопроекте, неразрывно связаны с услугами связи. Операторы, оказывающие такие услуги, должны предоставлять МВД программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя.
Поправки, касающиеся мессенджеров, пишет «Коммерсант», могут быть включены в новый законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов. Вместе с этим законопроектом, по данным источников издания, на рассмотрение Госдумы также могут быть внесены поправки, предусматривающие штрафы за незаконное распространение сим-карт.
Собеседник «Ъ» на рынке сотовой связи говорит, что проект разработал Роскомнадзор, в рабочей группе участвовали сотовые операторы. Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не подтвердил информацию о причастности ведомства к разработке поправок. По словам другого источника «Ъ», законопроект инициировало МВД, «заинтересованное в пресечении незаконных продаж сим-карт». В МВД на запрос «Ъ» не ответили.