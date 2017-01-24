В России разработан законопроект об идентификации пользователей мессенджеров

Власти РФ разработали проект поправок в закон «О связи», предусматривающие идентификацию пользователей мессенджеров, пишет «Коммерсант».

В проекте документа, оказавшемся в распоряжении издания, в частности предлагается включить в закон понятие «информационно-коммуникационные сервисы обмена мгновенными сообщениями».

Услуги обмена электронными сообщениями электросвязи, говорится в законопроекте, неразрывно связаны с услугами связи. Операторы, оказывающие такие услуги, должны предоставлять МВД программное обеспечение, позволяющее идентифицировать пользователя.

Поправки, касающиеся мессенджеров, пишет «Коммерсант», могут быть включены в новый законопроект об упрощении бизнеса сотовых операторов. Вместе с этим законопроектом, по данным источников издания, на рассмотрение Госдумы также могут быть внесены поправки, предусматривающие штрафы за незаконное распространение сим-карт.