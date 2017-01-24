В Петербурге суд постановил снять мемориальную доску адмиралу Колчаку

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил демонтировать мемориальную доску одному из лидеров Белого движения, адмиралу Александру Колчаку, которая была установлена в ноябре 2016 года.

В ходе заседания судья указала, что в 1999 году суд признал Колчака участником репрессий по отношению к населению России, передает «Интерфакс».