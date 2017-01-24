В Петербурге суд постановил снять мемориальную доску адмиралу Колчаку
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга постановил демонтировать мемориальную доску одному из лидеров Белого движения, адмиралу Александру Колчаку, которая была установлена в ноябре 2016 года.
В ходе заседания судья указала, что в 1999 году суд признал Колчака участником репрессий по отношению к населению России, передает «Интерфакс».
«Признать незаконным постановление правительства Санкт-Петербурга об установке мемориальной доски Колчаку и возложить на комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга обязанности по ее демонтажу», — огласила решение судья Татьяна Матусяк.
Мемориальная доска одному из лидеров Белого движения адмиралу Александру Колчаку была установлена в ноябре на доме на улице Большая Зеленина, где он жил несколько лет. Инициатором выступил мемориально-просветительский и историко-культурный центр «Белое дело». Губернатор Георгий Полтавченко утвердил установку доски.
Через несколько дней после установки доски в суд были поданы несколько исков о демонтаже доски, которые подали сторонники движения Сергея Кургиняна «Суть времени». Неизвестные активисты замазали ее черной краской, а потом завесили плакатом с Волан-де-Мортом.
В июне в Санкт-Петербурге в присутствии главы администрации президента Сергея Иванова и министра культуры Владимира Мединского была установлена мемориальная доска генералу Карлу Густаву Маннергейму, который до революции 1917 года был генералом русской армии, а в годы Советско-финской и Великой Отечественной войн был главнокомандующим армии Финляндии. Появление доски спровоцировало недовольство, ее несколько раз обливали краской. В октябре доску сняли.