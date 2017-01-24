В Москве предложили прерывать эфир радиостанций для требования пропустить «скорую помощь»

В Москве начали тестировать систему передачи экстренных сообщений, которые будут прерывать обычные радиопередачи в автомобильных приемниках. Об этом рассказал начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков.

Исследования проводятся на базе сигнала Radio Data System (RDS), который используется, чтобы в цифровом виде передавать информацию о радиостанции и другие данные. Мартышков заметил, что пока готовой технологии по трансляции экстренных сообщений нет, но власти хотят получить возможность передавать их локально — по отдельным районам или улицам.

Такие сообщения через RDS, по словам чиновника, позволят, в частности, предупреждать водителей о том, что надо будет уступить дорогу «скорой помощи», которая едет по вызову. Помимо этого RDS можно будет использовать для информирования водителей о пробках и ДТП.

Представители радиостанций рассказали «Коммерсанту», что прерывание эфира может обойтись в десятки или сотни тысяч рублей из-за высокой стоимости рекламы. При этом закон обязывает выпускать в эфир экстренную информацию.