В Калуге из-за аварии 80 тысяч человек остались без воды

Из-за аварии на водопроводе нарушено водоснабжение крупного микрорайона Калуги и еще пяти населенных пунктов в пригородах областного центра.

Всего на территории, где произошло вынужденное отключение воды, проживает около 80 тысяч человек, сообщили представители областной администрации.

В пострадавшие районы организована доставка питьевой воды.

Восстановить водоснабжение, говорится в распространенном «Калугаоблводоканалом» сообщении, планируется к 18:00 вторника.