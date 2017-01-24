В Калуге из-за аварии 80 тысяч человек остались без воды
Из-за аварии на водопроводе нарушено водоснабжение крупного микрорайона Калуги и еще пяти населенных пунктов в пригородах областного центра.
Всего на территории, где произошло вынужденное отключение воды, проживает около 80 тысяч человек, сообщили представители областной администрации.
В пострадавшие районы организована доставка питьевой воды.
Восстановить водоснабжение, говорится в распространенном «Калугаоблводоканалом» сообщении, планируется к 18:00 вторника.
«В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводе диаметром 300 мм по ул. 65 лет Победы с 09:30 до 18:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения в жилые дома микрорайона Правый берег, д. Шопино, д. Чижовка, д. Желыбино, п. Рождественно, п. Рождественские пруды», — говорится в официальном сообщении предприятия.