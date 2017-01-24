Московской семье вернули первого из десяти изъятых приемных детей. Девочку отдали под опеку бабушки

Многодетная московская семья Дель вернула себе первого из десяти приемных детей, которых ранее изъяли органы опеки. 24 января из приюта под опеку бабушки отдали шестилетнюю Полину, пишет в своем фейсбуке глава представляющей интересы семьи «Команды 29», адвокат Иван Павлов.

Доброе утро! Первый заложник освобожден. Только что Светлана вместе со своей мамой и старшей дочерью Дарьей в сопровожде... Опубликовано Иваном Павловым 23 января 2017 г.

Ранее Павлов сообщил, что управление социальной защиты согласилось отдать под опеку матери Светланы Дель двух детей. Сама Дель рассказывала, что возврат детей ей обещала уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

В разговоре с «Интерфаксом» Павлов заявил, что второй ребенок, которого должны были вернуть семье, после попадания в приют заболел пневмонией. 22 января его отвезли в больницу.