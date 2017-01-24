Руководителя «Формулы 1» Берни Экклстоуна отправили в отставку
Британский бизнесмен Берни Экклстоун, многолетний руководитель гоночного чемпионата «Формула 1», уволен с поста гендиректора Formula One Group.
«Меня сегодня уволили. Это официально. Я больше не руковожу компанией», — заявил 86-летний он немецкому изданию Auto Motor und Sport.
Должность главы компании занял председатель совета директоров Чейз Кэри. Он пришел в компанию после объявления о покупке «Формулы 1» фондом Liberty Media. 23 января фонд завершил покупку компании, пишет «Би-би-си».
Экклстоун, по собственным словам, получил «одну из этих американских должностей вроде почетного президента». Он сообщил, что согласился занять должность, хотя и не понимает ее значения.
О том, что американский инвестиционный фонд Liberty Media станет владельцем «Формулы 1» и возьмет на себя долги компании, было объявлено в сентябре 2016 года. Тогда сообщалось, что Берни Экклстоун, который около 40 лет руководит чемпионатом, останется на своем посту.