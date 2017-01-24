Руководителя «Формулы 1» Берни Экклстоуна отправили в отставку

Британский бизнесмен Берни Экклстоун, многолетний руководитель гоночного чемпионата «Формула 1», уволен с поста гендиректора Formula One Group.

«Меня сегодня уволили. Это официально. Я больше не руковожу компанией», — заявил 86-летний он немецкому изданию Auto Motor und Sport.

Должность главы компании занял председатель совета директоров Чейз Кэри. Он пришел в компанию после объявления о покупке «Формулы 1» фондом Liberty Media. 23 января фонд завершил покупку компании, пишет «Би-би-си».

Экклстоун, по собственным словам, получил «одну из этих американских должностей вроде почетного президента». Он сообщил, что согласился занять должность, хотя и не понимает ее значения.