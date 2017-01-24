Мизулина призвала ввести пожизненное заключение для учителей за растление малолетних

Официальный сайт Елены Мизулиной
08:31, 24 января 2017
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Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена внести на рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних. Она предлагает ввести пожизненное заключение для родителей и учителей, которые, воспользовавшись своим положением, совратили детей.

Мизулина отмечает, что такие меры уже предлагались, когда в 2012 году Дума рассматривала законопроект об ужесточении ответственности для педофилов. Тогда эта поправка была отклонена, в связи с чем сенатор намерена внести ее повторно.

С предложением Мизулина выступила после публикации «Медузы» о сексуальных домогательствах в московской «Лиге школ».

«Если говорить о данной конкретной ситуации, то нужно дождаться результатов доследственной проверки, которую проводит Следственный комитет, — подчеркнула сенатор. — Если факты подтвердятся, то наказание в любом случае будет очень серьезным. Ведь здесь речь идет о группе детей».

Официальный сайт Елены Мизулиной
Ранее Следственный комитет начал доследственную проверку после статьи «Медузы» о домогательствах в московской школе. Выпускники обвинили в домогательствах директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова. В 2015 году выпускники заставили руководство школы уволиться. Школу расформировали.
Сейчас в Государственной думе находится на рассмотрении другой законопроект о наказании для педофилов, соавтором которого является Мизулина. Документ предлагает ввести пожизненное наказание за преступления сексуального характера, которые причинили тяжкий вред здоровью или привели к смерти ребенка.

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