Мизулина призвала ввести пожизненное заключение для учителей за растление малолетних
Член Совета Федерации Елена Мизулина намерена внести на рассмотрение Госдумы законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних. Она предлагает ввести пожизненное заключение для родителей и учителей, которые, воспользовавшись своим положением, совратили детей.
Мизулина отмечает, что такие меры уже предлагались, когда в 2012 году Дума рассматривала законопроект об ужесточении ответственности для педофилов. Тогда эта поправка была отклонена, в связи с чем сенатор намерена внести ее повторно.
С предложением Мизулина выступила после публикации «Медузы» о сексуальных домогательствах в московской «Лиге школ».
«Если говорить о данной конкретной ситуации, то нужно дождаться результатов доследственной проверки, которую проводит Следственный комитет, — подчеркнула сенатор. — Если факты подтвердятся, то наказание в любом случае будет очень серьезным. Ведь здесь речь идет о группе детей».