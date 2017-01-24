Китай разместил на границе с Россией межконтинентальные баллистические ракеты

Китай развернул в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, новые мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами Dongfeng-41 (DF-41).

Об этом сообщает китайский таблоид Global Times со ссылкой на гонконгские и тайваньские СМИ, обнаружившие в прессе КНР фото комплексов DF-41, сделанные в провинции Хэйлунцзян.

DF-41 — твердотопливная баллистическая ракета, способная поражать цели на расстоянии до 14 тысяч километров. Ракета, предназначенная для мобильных комплексов, может нести до 10-12 ядерных зарядов.

Официально Китай не объявлял о принятии на вооружение DF-41, однако эксперты предполагают, что разработка таких ракет успешно завершена.