Себестоимость добычи никеля «Норильским никелем» оказалась отрицательной
Себестоимость добычи никеля «Норильским никелем» оказалась около минус девяти тысяч долларов за тонну. Об этом говорится в презентации акционера «Норильского никеля», компании UC Rusal.
В «Норильском никеле» пояснили, что затраты на добычу никеля полностью покрываются продажей меди и металлов никелевой группы, которые добываются из той же самой руды. Методику подсчета себестоимости никеля в зависимости от содержания в руде других металлов предоставила компания Wood Mackenzie.
За первое полугодие 2016 г. выручка компании составила $3,6 млрд. На никель пришлось 35,8%, 24% — на медь и 40% — на металлы платиновой группы и прочие металлы.
«Норильский никель» — одна из крупнейших металлургических компаний в мире. Себестоимость никеля она не раскрывала уже 10 лет. В 2007 году компания сообщала, что выплавка тонны металла обходится в 5,8-7,7 тысячи долларов. Тогда стоимость никеля на мировом рынке составляла около 40 тысяч долларов, к 2017 году она упала до 10 тысяч долларов.
Никель используют для производства нержавеющей стали, в аккумуляторах и различных суперсплавах. Основные залежи никелевых руд находятся в Австралии, Бразилии, Новой Каледонии и России.