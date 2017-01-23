Себестоимость добычи никеля «Норильским никелем» оказалась отрицательной

Себестоимость добычи никеля «Норильским никелем» оказалась около минус девяти тысяч долларов за тонну. Об этом говорится в презентации акционера «Норильского никеля», компании UC Rusal.

В «Норильском никеле» пояснили, что затраты на добычу никеля полностью покрываются продажей меди и металлов никелевой группы, которые добываются из той же самой руды. Методику подсчета себестоимости никеля в зависимости от содержания в руде других металлов предоставила компания Wood Mackenzie.