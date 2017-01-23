Объявлено название восьмого эпизода «Звездных войн»
Восьмой эпизод киносаги «Звездные войны» будет называться «Последний джедай». Выход картины запланирован на 15 декабря 2017 года.
It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq— Star Wars (@starwars) January 23, 2017
Сценаристом и режиссером «Последнего джедая» стал Райан Джонсон (он снял сериал «Во все тяжкие» и фильм «Петля времени»). Одним из исполнительных продюсеров фильма будет Джей Джей Абрамс.
Фильм «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы» вышел в декабре 2015 года. В нем появились как новые персонажи, так и герои из самой первой трилогии — Люк Скайуокер, Хан Соло, Лея Органа и Чубакка.
В декабре 2016 года вышел первый полнометражный спин-офф киносаги — картина «Изгой-один. Звездные войны: Истории». В ней рассказывается о событиях, произошедших непосредственно перед началом эпизода IV.