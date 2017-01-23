Объявлено название восьмого эпизода «Звездных войн»

Сценаристом и режиссером «Последнего джедая» стал Райан Джонсон (он снял сериал «Во все тяжкие» и фильм «Петля времени»). Одним из исполнительных продюсеров фильма будет Джей Джей Абрамс.

Восьмой эпизод киносаги «Звездные войны» будет называться «Последний джедай». Выход картины запланирован на 15 декабря 2017 года.

Фильм «Звездные войны. Эпизод VII: Пробуждение Силы» вышел в декабре 2015 года. В нем появились как новые персонажи, так и герои из самой первой трилогии — Люк Скайуокер, Хан Соло, Лея Органа и Чубакка.

В декабре 2016 года вышел первый полнометражный спин-офф киносаги — картина «Изгой-один. Звездные войны: Истории». В ней рассказывается о событиях, произошедших непосредственно перед началом эпизода IV.