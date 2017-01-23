На юге США прошла серия торнадо. Погибли 18 человек

На юге Соединенных Штатов в результате ураганного ветра и торнадо за два дня погибли не менее 18 человек. Больше всего пострадал штат Джорджия, куда циклон пришел в воскресенье 22 января, там погибли 14 человек.

Режим чрезвычайного положения объявлен в семи округах штата, где продолжает держаться сильный ветер, а также сохраняется угроза наводнения. Экстренные службы впервые с 2014 года объявили о «высоком риске» ураганов на юге Джорджии, во Флориде и в Алабаме. ABC News сообщает, что в Джорджии погибли 15 человек.

Торнадо впервые зафиксировали в Миссисипи в субботу 21 января. Там и в соседней Алабаме произошли массовые отключения электричества, без света остались десятки тысяч домов. От урагана в Миссисипи погибли четыре человека.

Синоптики также предупреждают, что циклон продолжает движение к восточному побережью и может задеть Нью-Йорк, где ожидается сильный ветер и ливень.