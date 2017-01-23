Директор центра морской биологии заявил об убийстве животных в Приморском океанариуме

Сивуч и два тихоокеанских белобоких дельфина, погибшие в Приморском океанариуме в октябре 2016 года, были убиты. Об этом заявил на пресс-конференции во Владивостоке директор Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН академик Андрей Адрианов.

«Животные погибли не своей смертью, были совершены насильственные действия», — сказал академик.

«К такому никто не был готов, невозможно было предугадать, что кому-то понадобится убить невинное создание», — цитирует выступление Адрианова Vladnews.ru.

Сейчас необходимо завершить расследование, добавил он, «и наказать тех, кто к этому причастен».