Директор центра морской биологии заявил об убийстве животных в Приморском океанариуме

Сивуч и два тихоокеанских белобоких дельфина, погибшие в Приморском океанариуме в октябре 2016 года, были убиты. Об этом заявил на пресс-конференции во Владивостоке директор Национального научного центра морской биологии Дальневосточного отделения РАН академик Андрей Адрианов.
«Животные погибли не своей смертью, были совершены насильственные действия», — сказал академик.
«К такому никто не был готов, невозможно было предугадать, что кому-то понадобится убить невинное создание», — цитирует выступление Адрианова Vladnews.ru.
Сейчас необходимо завершить расследование, добавил он, «и наказать тех, кто к этому причастен».
В октябре 2016 года в Приморском океанариуме погибли два белобоких дельфина и сивуч. Руководство океанариума тогда заявило, что смерть животных не связана с качеством воды, качеством корма и квалификацией сотрудников.
Тренер морских млекопитающих Приморского океанариума Роман Фадеев, в свою очередь, в конце октября опубликовал обращение
, в котором заявил о многочисленных нарушениях в работе учреждения, которые, по его мнению, и стали одной из причин гибели животных. Вадим Серков, занимавший в тот момент пост директора океанариума, назвал обвинения Фадеева полной ложью.
После служебной проверки, проведенной из-за гибели в двух дельфинов и сивуча, в Приморском океанариуме в конце ноября был назначен
новый и. о. руководителя — Олег Мережкин.
Всего в Приморском океанариуме за последние несколько лет погибли 14 животных. С марта 2015 года региональное следственное управление СК расследует уголовное дело о гибели животных в океанариуме.
Приморский океанариум планировалось открыть к саммиту АТЭС-2012 года, проходившему во Владивостоке. Открытие океанариума для публики несколько раз откладывалось, хотя животные в него уже были заселены, а несколько из них погибли. Официально океанариум был открыт в сентябре 2016 года.