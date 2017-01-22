The Sunday Times сообщила о провале испытания ядерного оружия Великобритании

Великобритания в июне 2016 года провалила испытание ядерного оружия. Как утверждает The Sunday Times со ссылкой на источники, ракета, запущенная с подводной лодки «Вендженс», полетела не в том направлении. Испытания проводились у побережья штата Флорида в США.

Газета пишет, что власти скрыли проваленное испытание. В июле премьер-министр Тереза Мэй говорила о ядерном оружии, но не упомянула об инциденте. Власти Великобритании заявили, что испытания прошли успешно.